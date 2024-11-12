В Китае автомобиль врезался в толпу: не менее 35 погибших и 43 ранены

В провинции Гуандун водитель въехал своей машиной в людей, которые тренировались в спортивном центре. Пишет УНН со ссылкой на AP.

В китайском городе Чжухай автомобиль въехал в толпу людей. В результате инцидента в городском спортивном центре погибли 35 человек. Еще 43 человека получили ранения.

Полиция задержала 62-летнего водителя в спортивном центре в Чжухае.

Предыстория инцидента пока точно не известна: не было ли это нападением, или все же несчастный случай.

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К утру вторника поисковые запросы об инциденте в китайских социальных сетях жестко цензурировались на платформах китайских социальных сетей.

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Поиск в Weibo по спортивному центру показал лишь несколько публикаций, из которых лишь пара намекала на то, что что-то произошло, без изображений или деталей.

Статьи в китайских СМИ об инциденте в понедельник вечером были удалены.

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