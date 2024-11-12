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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Китае автомобиль врезался в толпу: не менее 35 погибших и 43 ранены

В Китае автомобиль врезался в толпу: не менее 35 погибших и 43 ранены

Киев  •  УНН

12:52 • 6281 просмотра

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В городе Чжухай водитель врезался в группу людей возле спортивного центра, в результате чего 35 человек погибли и 43 получили ранения. 62-летний водитель задержан, мотивы инцидента пока неизвестны.

В провинции Гуандун водитель въехал своей машиной в людей, которые тренировались в спортивном центре. Пишет УНН со ссылкой на AP.

В китайском городе Чжухай автомобиль въехал в толпу людей. В результате инцидента в городском спортивном центре погибли 35 человек. Еще 43 человека получили ранения. 

Полиция задержала 62-летнего водителя в спортивном центре в Чжухае.

Предыстория инцидента пока точно не известна: не было ли это нападением, или все же несчастный случай.

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Статьи в китайских СМИ об инциденте в понедельник вечером были удалены.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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