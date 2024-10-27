Авария в Мексике: автобус перевернулся из-за прицепа, погибли 19 пассажиров
Киев • УНН
В центральной Мексике автобус столкнулся с отсоединившимся прицепом грузовика, перевозившего кукурузу.
В центральной Мексике автобус перевернулся после столкновения с прицепом, который отделился от грузовика, перевозившего кукурузу. Погибли 19 человек, шестеро получили ранения и были госпитализированы. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
В центральной Мексике автобус перевернулся после столкновения с прицепом, который отделился от грузовика, перевозившего кукурузу.
В результате аварии погибли 19 человек и еще шестеро получили ранения, сообщили мексиканские чиновники в субботу. Пострадавших доставили в больницу в Сакатекасе.
Координатор Национальной гвардии в Сакатекасе Хуан Манрикес Морено сообщил, что прицеп грузовика отсоединился, что и привело к столкновению с автобусом, который перевернулся.
Генеральный секретарь правительства Сакатекаса Родриго Рейес Мугуерза выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Он добавил, что дорога на месте аварии была закрыта для охраны территории, а власти вскоре обнародуют имена раненых, чтобы помочь родственникам их найти.
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