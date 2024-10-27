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Авария в Мексике: автобус перевернулся из-за прицепа, погибли 19 пассажиров

Авария в Мексике: автобус перевернулся из-за прицепа, погибли 19 пассажиров

Киев  •  УНН

17:16 • 6784 просмотра

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В центральной Мексике автобус столкнулся с отсоединившимся прицепом грузовика, перевозившего кукурузу.

В центральной Мексике автобус перевернулся после столкновения с прицепом, который отделился от грузовика, перевозившего кукурузу. Погибли 19 человек, шестеро получили ранения и были госпитализированы. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

В центральной Мексике автобус перевернулся после столкновения с прицепом, который отделился от грузовика, перевозившего кукурузу.

В результате аварии погибли 19 человек и еще шестеро получили ранения, сообщили мексиканские чиновники в субботу. Пострадавших доставили в больницу в Сакатекасе.

Координатор Национальной гвардии в Сакатекасе Хуан Манрикес Морено сообщил, что прицеп грузовика отсоединился, что и привело к столкновению с автобусом, который перевернулся.

Генеральный секретарь правительства Сакатекаса Родриго Рейес Мугуерза выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Он добавил, что дорога на месте аварии была закрыта для охраны территории, а власти вскоре обнародуют имена раненых, чтобы помочь родственникам их найти. 

Напомним 

Сегодня, 27 октября, в Волынской области произошло ДТП, в котором погиб младенец.


Ирина Колесник

Ирина Колесник

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