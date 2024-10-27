Аварія в Мексиці: автобус перекинувся через причіп, загинуло 19 пасажирів
Київ • УНН
В центральній Мексиці автобус зіткнувся з відірваним причепом вантажівки, що перевозила кукурудзу.
У центральній Мексиці автобус перекинувся після зіткнення з причепом, який відірвався від вантажівки, що перевозила кукурудзу. Загинули 19 людей, шестеро отримали поранення і були госпіталізовані. Пише УНН з посиланням Associated Press.
В центральній Мексиці автобус перекинувся після зіткнення з причепом, що відірвався від вантажівки, яка перевозила кукурудзу.
Внаслідок аварії загинуло 19 людини і ще шестеро отримали поранення, повідомили мексиканські посадовці в суботу. Постраждалих доправили до лікарні в Сакатекасі.
Координатор Національної гвардії в Сакатекасі Хуан Манрікес Морено повідомив, що причіп вантажівки від’єднався, що і призвело до зіткнення з автобусом, який перевернувся.
Генеральний секретар уряду Сакатекаса Родріго Рейес Мугуерза висловив співчуття сім’ям загиблих та постраждалих. Він додав, що дорогу на місці аварії було закрито для охорони території, а влада невдовзі оприлюднить імена поранених, щоб допомогти родичам їх знайти.
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