На Волині у ДТП загинуло немовля
Київ • УНН
Автомобіль Volkswagen з'їхав з дороги та врізався в дерево. В результаті аварії загинуло піврічне немовля, ще двоє пасажирів отримали травми.
Сьогодні, 27 жовтня, у Волинській області сталася ДТП в якому загинуло немовля, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення ГУ НП області.
Автопригода трапилася сьогодні, 27 жовтня, на автодорозі поблизу села Яківці Луцького району.
"33-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Volkswagen, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався у дерево.
Внаслідок автопригоди піврічна дитина, пасажир автомобіля, загинув. Ще двоє пасажирів, 9 та 28 років, отримали тілесні ушкодження. Усі постраждалі – жителі Рівненської області", - йдеться у повідомленні поліції.
За інформацією поліції, водій був тверезим.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.
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