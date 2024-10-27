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На Волині у ДТП загинуло немовля

Київ • УНН

 • 26663 перегляди

Автомобіль Volkswagen з'їхав з дороги та врізався в дерево. В результаті аварії загинуло піврічне немовля, ще двоє пасажирів отримали травми.

На Волині у ДТП загинуло немовля

Сьогодні, 27 жовтня, у Волинській області сталася ДТП в якому загинуло немовля, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення ГУ НП області.

Автопригода трапилася сьогодні, 27 жовтня, на автодорозі поблизу села Яківці Луцького району.

"33-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Volkswagen, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався у дерево.

Внаслідок автопригоди піврічна дитина, пасажир автомобіля, загинув. Ще двоє пасажирів, 9 та 28 років, отримали тілесні ушкодження. Усі постраждалі – жителі Рівненської області", - йдеться у повідомленні поліції.

За інформацією поліції, водій був тверезим.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

ДТП з маршруткою у Києві забрала життя людини: водій вантажівки каже про відмову гальм21.10.24, 12:53 • 19078 переглядiв

Лілія Подоляк

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