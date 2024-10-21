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ДТП з маршруткою у Києві забрала життя людини: водій вантажівки каже про відмову гальм

Київ • УНН

 • 19078 перегляди

У Солом'янському районі Києва вантажівка зіткнулася з маршруткою на зупинці. 6 людей госпіталізовано, одна жінка померла. Водій вантажівки стверджує, що відмовили гальма.

ДТП з маршруткою у Києві забрала життя людини: водій вантажівки каже про відмову гальм

Внаслідок ДТП за участю вантажівки та маршрутки у Солом’янському районі Києва 6 людей госпіталізовано, одна з постраждалих померла. Зі слів водія, у вантажного автомобіля відмовили гальма. Розпочато досудове розслідування, повідомили у понеділок у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"Розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 21 жовтня приблизно 10 години ранку 70-річний водій автомобіля "Газель", рухаючись по вулиці Вадима Гетьмана, допустив зіткнення з маршрутним автобусом марки "Атаман", що зупинився для посадки-висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту.

Попередньо, внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 пасажирів маршрутного автобуса. Одна з травмованих пасажирок – 72-річна жінка померла дорогою до лікарні. Точна кількість постраждали ще встановлюється.

Згідно даних "Драгера", водій "Газелі" не перебував у стані алкогольного сп’яніння. З його слів, у вантажного автомобіля відмовили гальма.

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Повідомлялося про 7 постраждалих внаслідок ДТП з вантажівкою і маршруткою у Києві.

У столиці вантажівка на повному ходу в’їхала у маршрутку: 7 людей госпіталізували21.10.24, 11:42 • 51669 переглядiв

Юлія Шрамко

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