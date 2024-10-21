ДТП з маршруткою у Києві забрала життя людини: водій вантажівки каже про відмову гальм
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва вантажівка зіткнулася з маршруткою на зупинці. 6 людей госпіталізовано, одна жінка померла. Водій вантажівки стверджує, що відмовили гальма.
Внаслідок ДТП за участю вантажівки та маршрутки у Солом’янському районі Києва 6 людей госпіталізовано, одна з постраждалих померла. Зі слів водія, у вантажного автомобіля відмовили гальма. Розпочато досудове розслідування, повідомили у понеділок у Київській міській прокуратурі, пише УНН.
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"Розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, 21 жовтня приблизно 10 години ранку 70-річний водій автомобіля "Газель", рухаючись по вулиці Вадима Гетьмана, допустив зіткнення з маршрутним автобусом марки "Атаман", що зупинився для посадки-висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту.
Попередньо, внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 пасажирів маршрутного автобуса. Одна з травмованих пасажирок – 72-річна жінка померла дорогою до лікарні. Точна кількість постраждали ще встановлюється.
Згідно даних "Драгера", водій "Газелі" не перебував у стані алкогольного сп’яніння. З його слів, у вантажного автомобіля відмовили гальма.
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