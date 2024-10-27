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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Волыни в ДТП погиб младенец

На Волыни в ДТП погиб младенец

Киев  •  УНН

13:59 • 5755 просмотра

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Автомобиль Volkswagen съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии погиб полугодовалый младенец, еще двое пассажиров получили травмы.

Сегодня, 27 октября, в Волынской области произошло ДТП в котором погиб младенец, сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП области.

Автопроисшествие случилось сегодня, 27 октября, на автодороге вблизи села Яковцы Луцкого района.

"33-летний житель Ровенской области, управляя автомобилем Volkswagen, вероятно, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП полугодовалый ребенок, пассажир автомобиля, погиб. Еще двое пассажиров, 9 и 28 лет, получили телесные повреждения. Все пострадавшие - жители Ровенской области", - говорится в сообщении полиции.

По информации полиции, водитель был трезвым.

По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекших смерть потерпевшего.

ДТП с маршруткой в Киеве унесло жизнь человека: водитель грузовика говорит об отказе тормозов21 октября 2024, 09:53 • 18563 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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