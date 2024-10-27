На Волыни в ДТП погиб младенец

Сегодня, 27 октября, в Волынской области произошло ДТП в котором погиб младенец, сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП области.

Автопроисшествие случилось сегодня, 27 октября, на автодороге вблизи села Яковцы Луцкого района.

"33-летний житель Ровенской области, управляя автомобилем Volkswagen, вероятно, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП полугодовалый ребенок, пассажир автомобиля, погиб. Еще двое пассажиров, 9 и 28 лет, получили телесные повреждения. Все пострадавшие - жители Ровенской области", - говорится в сообщении полиции.

По информации полиции, водитель был трезвым.

По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекших смерть потерпевшего.

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