Китай готовит масштабное снижение налогов на недвижимость в мегаполисах

Регуляторы работают над предложением, которое позволит мегаполисам, включая Шанхай и Пекин, на несколько пунктов снизить налог на недвижимость.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Китай планирует снизить налоги на покупку жилья. Правительство КНР увеличивает фискальную поддержку для возрождения упадочного рынка жилья. По информации источников Bloomberg, регуляторы работают над предложением, которое позволит мегаполисам, включая Шанхай и Пекин, снизить налог на покупку жилья до 1% с нынешнего уровня в 3%.

План подчеркивает растущую готовность Пекина использовать фискальные инструменты для поддержки вялой экономики вместе со смягчением монетарной политики.

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Об этом уже сообщил министр финансов Лан Фоань. Лан пообещал проводить «более решительную» фискальную политику в 2025 году после того, как объявил об обмене долговых обязательств местных органов власти на 10 триллионов юаней (1,4 триллиона долларов).

Ожидается, что сокращение налогов на недвижимость должно возродить ожидания инвесторов относительно масштабного стимулирования для стимулирования внутреннего спроса и борьбы с дефляцией.

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