Китай поздравил Трампа с победой на выборах и призвал к прагматичному подходу в двусторонних отношениях

Китай официально выразил уважение к результатам выборов в США, поздравив Дональда Трампа с победой и подчеркнув важность прагматического подхода к решению двусторонних разногласий. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Власти Китая отметили, что готовы сотрудничать с новым американским лидером, поскольку существует угроза восстановления торговых тарифов, которые Трамп обещал ввести еще во время своей предвыборной кампании.

В своем заявлении представитель Министерства иностранных дел Китая подчеркнул уважение к выбору американского народа и поздравил Трампа с избранием на пост президента. Ожидается, что Трамп вступит в должность в январе 2025 года.

Отношения между Китаем и США были напряженными в последние годы, в частности из-за торговых споров и вопросов безопасности, в частности вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря. Победа Трампа может привести к возобновлению торговой войны, которую он инициировал в период своего первого президентства (2017-2021), введя высокие пошлины на китайские товары.

Китай ответил, как повлияет возвращение Трампа: будет работать с США на основе взаимного уважения