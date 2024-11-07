Китай поздравил Трампа с победой на выборах и призвал к прагматичному подходу в двусторонних отношениях
Киев • УНН
Китай официально признал победу Дональда Трампа на выборах президента США и выразил готовность к сотрудничеству. Пекин обеспокоен возможным восстановлением торговых тарифов, которые Трамп обещал ввести во время кампании.
Китай официально выразил уважение к результатам выборов в США, поздравив Дональда Трампа с победой и подчеркнув важность прагматического подхода к решению двусторонних разногласий. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Власти Китая отметили, что готовы сотрудничать с новым американским лидером, поскольку существует угроза восстановления торговых тарифов, которые Трамп обещал ввести еще во время своей предвыборной кампании.
В своем заявлении представитель Министерства иностранных дел Китая подчеркнул уважение к выбору американского народа и поздравил Трампа с избранием на пост президента. Ожидается, что Трамп вступит в должность в январе 2025 года.
Отношения между Китаем и США были напряженными в последние годы, в частности из-за торговых споров и вопросов безопасности, в частности вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря. Победа Трампа может привести к возобновлению торговой войны, которую он инициировал в период своего первого президентства (2017-2021), введя высокие пошлины на китайские товары.
Китай ответил, как повлияет возвращение Трампа: будет работать с США на основе взаимного уважения6 ноября 2024, 10:27 • 19385 просмотров