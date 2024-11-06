Китай ответил, как повлияет возвращение Трампа: будет работать с США на основе взаимного уважения
Киев • УНН
МИД Китая заявил о готовности работать с США на основе взаимного уважения и сотрудничества.
Китай продолжит работать с Соединенными Штатами на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, заявила спикер МИД КНР Мао Нин в среду, незадолго до того, как Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Наша политика в отношении США последовательна", - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на очередной пресс-конференции в Пекине, когда ее спросили, как возвращение Трампа в Овальный кабинет повлияет на отношения США и Китая.
"Мы продолжим рассматривать и регулировать отношения между Китаем и США в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - указала она.
Дополнение
Китайские стратеги ожидают более ожесточенной риторики и потенциально разрушительных пошлин от Трампа, который предложил ввести пошлины на китайский импорт в более 60% и положить конец статусу "наибольшего благоприятствования" в торговле для Китая.
Китай ежегодно продает США товаров на сумму более 400 миллиардов долларов и еще на сотни миллиардов - комплектующих для продуктов, которые американцы покупают в других странах.
Аналитики говорят, что перспектива торговой войны смутила руководство Китая, который в значительной степени полагался на экспорт, чтобы стимулировать рост, поскольку потребители сдерживают расходы в нездоровой экономике в 19 триллионов долларов.