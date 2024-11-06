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Китай ответил, как повлияет возвращение Трампа: будет работать с США на основе взаимного уважения

Китай ответил, как повлияет возвращение Трампа: будет работать с США на основе взаимного уважения

Киев  •  УНН

10:27 • 9906 просмотра

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МИД Китая заявил о готовности работать с США на основе взаимного уважения и сотрудничества.

Китай продолжит работать с Соединенными Штатами на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, заявила спикер МИД КНР Мао Нин в среду, незадолго до того, как Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Наша политика в отношении США последовательна", - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на очередной пресс-конференции в Пекине, когда ее спросили, как возвращение Трампа в Овальный кабинет повлияет на отношения США и Китая.

"Мы продолжим рассматривать и регулировать отношения между Китаем и США в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - указала она.

Дополнение

Китайские стратеги ожидают более ожесточенной риторики и потенциально разрушительных пошлин от Трампа, который предложил ввести пошлины на китайский импорт в более 60% и положить конец статусу "наибольшего благоприятствования" в торговле для Китая.

Китай ежегодно продает США товаров на сумму более 400 миллиардов долларов и еще на сотни миллиардов - комплектующих для продуктов, которые американцы покупают в других странах.

Аналитики говорят, что перспектива торговой войны смутила руководство Китая, который в значительной степени полагался на экспорт, чтобы стимулировать рост, поскольку потребители сдерживают расходы в нездоровой экономике в 19 триллионов долларов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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