Китай заявил о введении антидемпинговых мер в отношении бренди из ЕС

Китай в понедельник заявил, что введет "временные антидемпинговые меры" на импорт бренди из Европейского Союза, углубив торговое противостояние между Пекином и Брюсселем после аналогичных мер в прошлом месяце, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В прошлом месяце Китай объявил о введении временных пошлин на импорт бренди из ЕС, заявив, что предполагаемый "демпинг" грозит "существенными убытками" отечественной промышленности.

А министерство торговли Пекина заявило в своем заявлении в понедельник, что власти "решили ввести временные антидемпинговые меры в форме денежного депозита или гарантийного письма" в отношении европейской продукции бренди.

Меры, основанные на расчетах, включающих цены, утвержденные таможней, а также импортные пошлины, последовали за аналогичным заявлением министерства от 8 октября.

Не сразу стало ясно, являются ли эти меры, которые вступают в силу в пятницу, новыми или расширением существующих.

Франция - ведущий производитель бренди в Европе - описала меры, объявленные в прошлом месяце, как политические, призванные оказать давление на ЕС после того, как он ввел высокие пошлины на китайские электромобили из-за обвинений в недобросовестной конкуренции.

В "дополнительном объявлении" от понедельника не говорилось, когда истекает срок действия последних временных мер.

В январе Китай начал расследование в отношении бренди, импортируемого из ЕС, после того, как блок провел расследование в отношении китайских субсидий на электромобили.

В прошлом месяце ЕС решил ввести дополнительные пошлины на электромобили китайского производства после того, как антисубсидиционное расследование пришло к выводу, что государственные субсидии Пекина несправедливо подрывают позиции европейских автопроизводителей.

Китай импортировал больше бренди, чем любой другой крепкий алкоголь в 2022 году, причем большинство импорта поступило из Франции, согласно отчету исследовательской группы Daxue Consulting.

Французские производители коньяка умоляли Париж положить конец ссоре, называя себя "заложниками".

Министр внешней торговли Франции Софи Примас в этом месяце заявила, что Париж готов "принять все возможные технические и юридические меры" в ответ на пошлины, после встречи с китайским коллегой.

Но она также сказала, что, по ее мнению, окно для переговоров с Пекином по тарифам на европейский бренди открыто.

Недавно начался второй этап консультаций по мерам между ЕС и Китаем по антидемпинговым мерам.

Кроме временных пошлин на бренди, Пекин также начал антидемпинговые расследования в отношении некоторых видов европейского импорта свинины и молочных продуктов.

Брюссель также ведет расследование в отношении китайских субсидий на солнечные панели и ветряные турбины.

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