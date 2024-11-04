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Китай предъявляет иск к ЕС из-за новых пошлин на электромобили

Китай предъявляет иск к ЕС из-за новых пошлин на электромобили

Киев  •  УНН

14:39 • 1032 просмотра

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Китай инициировал спор в ВТО против пошлин ЕС на китайские электромобили, которые составляют от 8 до 35%. Пекин требует консультаций с ЕС, что является первым шагом в урегулировании спора.

Китай в понедельник заявил, что инициировал спор во Всемирной торговой организации против окончательных пошлин ЕС на электромобили, произведенные в Китае, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Пекин пригрозил сделать это на прошлой неделе после того, как ЕС окончательно принял решение о введении пошлин в размере от 8 до 35 процентов на китайские бренды электромобилей. Пошлины были введены после того, как расследование, длившееся год, показало, что китайские производители получали выгоду от несправедливых субсидий.

Китай угрожает заморозить инвестиции и ввести санкции в ответ на новые пошлины ЕС30 октября 2024, 16:19 • 23527 просмотров

Министерство торговли Китая заявило, что "с целью защиты интересов развития электромобильной промышленности и глобального сотрудничества в области зеленой трансформации Китай решил подать иск против окончательных антисубсидийных мер ЕС".

Официальный представитель ВТО подтвердил, что жалоба была подана.

"Теперь мы можем подтвердить, что запрос от Китая на консультации с Европейским Союзом относительно окончательных компенсационных пошлин ЕС на электромобили был получен", - сказал чиновник.

Этот новый запрос охватывает окончательные меры ЕС, его расследование и временные меры, которые были предметом более раннего спора, начатого Китаем 9 августа.

Это, как пишет издание, последний залп в эскалации торгового напряжения между Пекином и Брюсселем. Между тем ожидается, что ЕС в ближайшее время отправит переговорную группу в Китай в попытке найти компромисс с Пекином, в соответствии с которым производители возьмут на себя минимальные ценовые обязательства, которые сделают пошлины спорными.

Китай просит провести консультации с ЕС, что является первым шагом в урегулировании любого спора в ВТО, и продлится 60 дней, прежде чем может быть сделан запрос на решение третейской группы по спору. Но высший апелляционный орган ВТО бездействует из-за нехватки судей, вызванной разочарованием США в организации.

Однако Китай и ЕС могли бы урегулировать свое дело через резервную систему, известную как MPIA, членами которой они оба являются, указывает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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