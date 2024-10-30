Китай угрожает заморозить инвестиции и ввести санкции в ответ на новые пошлины ЕС

Европейский Союз ввел компенсационные пошлины на электромобили из Китая, что вызвало угрозы Китая заморозить инвестиции и ввести соответствующие санкции на европейские товары. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Китай надеется на компромисс с ЕС по тарифам и заявил, что будет защищать права своих компаний всеми необходимыми методами.

Источники Bloomberg сообщили, что Пекин пока не выдвинул предложений, которые бы соответствовали жестким требованиям ЕС, в частности относительно согласованности с правилами Всемирной торговой организации и влияния пошлин.

В общем, Китай обвинил ЕС в использовании тактики «разделяй и властвуй» и призвал своих производителей не заключать отдельные соглашения, поскольку стремится создать единое рамочное соглашение под руководством китайского торгового органа.

Пекин пригрозил замораживанием инвестиций в странах ЕС, которые поддержали тарифы, а также введением санкций против европейских товаров, таких как молочные продукты, свинина, бренди и автомобили с большими двигателями.

Европейские чиновники ожидают реакции Китая уже в следующем месяце, и государства-члены будут подталкивать ЕС к заключению соглашения, когда это произойдет.

Китай, который снизил тарифы на большие автомобили до 15% в 2018 году, теперь предупреждает о возможном возвращении ставки до 25%.

Напомним

Еврокомиссия утвердила дополнительные пошлины до 35,3% на импорт электромобилей из Китая. Решение вступит в силу 31 октября. Это окончательные компенсационные пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей (BEV) из Китая сроком на пять лет.

В то же время ЕС и Китай продолжают искать альтернативные решения, совместимые с требованиями ВТО, для эффективного решения выявленных в ходе расследования проблем. Комиссия также остается открытой к переговорам по обязательствам по ценам с отдельными экспортерами, в соответствии с правилами ЕС и ВТО.

У Tesla будет самый низкий тариф на ввоз электромобилей из Китая в ЕС

Крупные европейские автопроизводители, такие как Mercedes-Benz Group AG и BMW AG, выступили против введения тарифов, опасаясь, что конфликт может негативно повлиять на их продажи в Китае, особенно в условиях, когда их позиции уже ослаблены.

Хотя ЕС и Китай продолжают обсуждать альтернативные решения, пока что прорыва достичь не удалось. Это повышает риск эскалации «око за око» в отношениях, где объем двусторонней торговли товарами в 2023 году составил 739 миллиардов евро.

ЕС планирует повысить пошлины на продовольствие и удобрения из россии и беларуси - Bloomberg