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У середу ЄС затвердить тарифи на електромобілі з Китаю

Київ • УНН

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Єврокомісія затвердила додаткові мита до 35,3% на імпорт електромобілів з Китаю. Рішення набуде чинності 31 жовтня, але ЄС готовий шукати компроміс з Пекіном.

У середу ЄС затвердить тарифи на електромобілі з Китаю

Єврокомісія ухвалила необхідний регламент, який почне діяти з цього четверга.

Пише УНН із посиланням на Swiss Info.

Європейська комісія вирішила запровадити додаткові мита до 35,3% на імпорт китайських електромобілів. Рішення прийнято після з’ясування, що субсидії Пекіна відповідно до своєї автомобільної промисловості завдають шкоди європейським виробникам. Про це йдеться в імплементаційному регламенті, оприлюдненому сьогодні в ЄС.

Рішення, як очікується, буде опубліковане завтра в Офіційному журналі ЄС, а мита набудуть чинності 31 жовтня.

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