У середу ЄС затвердить тарифи на електромобілі з Китаю
Київ • УНН
Єврокомісія затвердила додаткові мита до 35,3% на імпорт електромобілів з Китаю. Рішення набуде чинності 31 жовтня, але ЄС готовий шукати компроміс з Пекіном.
Єврокомісія ухвалила необхідний регламент, який почне діяти з цього четверга.
Пише УНН із посиланням на Swiss Info.
Європейська комісія вирішила запровадити додаткові мита до 35,3% на імпорт китайських електромобілів. Рішення прийнято після з’ясування, що субсидії Пекіна відповідно до своєї автомобільної промисловості завдають шкоди європейським виробникам. Про це йдеться в імплементаційному регламенті, оприлюдненому сьогодні в ЄС.
Рішення, як очікується, буде опубліковане завтра в Офіційному журналі ЄС, а мита набудуть чинності 31 жовтня.
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