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россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
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В среду ЕС утвердит тарифы на электромобили из Китая

В среду ЕС утвердит тарифы на электромобили из Китая

Киев  •  УНН

16:34 • 4783 просмотра

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Еврокомиссия утвердила дополнительные пошлины до 35,3% на импорт электромобилей из Китая. Решение вступит в силу 31 октября, но ЕС готов искать компромисс с Пекином.

Еврокомиссия приняла необходимый регламент, который начнет действовать с этого четверга.

Пишет УНН со ссылкой на Swiss Info.

Европейская комиссия решила ввести дополнительные пошлины до 35,3% на импорт китайских электромобилей. Решение принято после выяснения, что субсидии Пекина в соответствии со своей автомобильной промышленностью наносят ущерб европейским производителям. Об этом говорится в имплементационном регламенте, обнародованном сегодня в ЕС.

Решение, как ожидается, будет опубликовано завтра в Официальном журнале ЕС, а пошлины вступят в силу 31 октября.

Tesla отзывает более 27 тысяч Cybertruck - в пятый раз в этом году4 октября 2024, 08:58 • 13851 просмотр

В то же время Брюссель оставляет за собой право найти компромисс с Пекином в течение ближайших недель.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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