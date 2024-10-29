В среду ЕС утвердит тарифы на электромобили из Китая
Киев • УНН
Еврокомиссия утвердила дополнительные пошлины до 35,3% на импорт электромобилей из Китая. Решение вступит в силу 31 октября, но ЕС готов искать компромисс с Пекином.
Еврокомиссия приняла необходимый регламент, который начнет действовать с этого четверга.
Пишет УНН со ссылкой на Swiss Info.
Европейская комиссия решила ввести дополнительные пошлины до 35,3% на импорт китайских электромобилей. Решение принято после выяснения, что субсидии Пекина в соответствии со своей автомобильной промышленностью наносят ущерб европейским производителям. Об этом говорится в имплементационном регламенте, обнародованном сегодня в ЕС.
Решение, как ожидается, будет опубликовано завтра в Официальном журнале ЕС, а пошлины вступят в силу 31 октября.
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В то же время Брюссель оставляет за собой право найти компромисс с Пекином в течение ближайших недель.
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