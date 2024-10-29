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ЕС изменит правила пересмотра лимитов на обмен электроэнергией с Украиной

ЕС изменит правила пересмотра лимитов на обмен электроэнергией с Украиной

Киев  •  УНН

12:32 • 1026 просмотра

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С марта 2025 года европейские операторы смогут ежемесячно пересматривать лимиты на импорт электроэнергии в Украину и Молдову. С декабря 2024 года лимит импортной мощности составит 2100 МВт.

После принятия решения об увеличении лимита импортной мощности электроэнергию из стран ЕС, с весны европейские операторы системы передач смогут ежемесячно пересматривать лимиты коммерческого обмена электроэнергией с Украиной и Молдовой. Об этом сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что начиная с марта 2025 года, операторы системы передачи будут иметь возможность ежемесячно пересматривать лимит пропускной способности для коммерческого обмена электроэнергией между ЕС и Украиной и Молдовой.

Напомним

С декабря 2024 года будет действовать лимит импортной мощности объемом 2 100 МВт. Европейские операторы системы передачи электроэнергии после оценки технической возможности увеличения мощности для поставки электроэнергии из стран ЕС в Украину и Молдову приняли решение увеличить пропускную способность на текущий зимний период до 2100 мегаватт. Это означает увеличение возможности импорта электроэнергии Украиной на 400 МВт, по сравнению с предыдущими периодами.

Украина в сентябре возобновила экспорт электроэнергии - Energy Map18 октября 2024, 09:50 • 15268 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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