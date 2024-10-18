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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина в сентябре возобновила экспорт электроэнергии - Energy Map

Украина в сентябре возобновила экспорт электроэнергии - Energy Map

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 09:50  •  3354 просмотра

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В сентябре Украина возобновила экспорт электроэнергии в незначительных объемах после 140-дневного перерыва. Экспорт составил лишь 0,2% от объема импорта, который сократился на 7% по сравнению с прошлым месяцем.

В сентябре этого года Украина возобновила экспорт электроэнергии после 140-дневного перерыва, импорт снизился на 7%. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Energy Map. 

Детали

По информации Energy Map, в сентябре 2024 года Украина возобновила экспорт электроэнергии в незначительных объемах. 29 и 30 сентября в отдельные ночные и дневные часы в Польшу, Румынию и Венгрию поступило 0,7 тыс. МВт*ч электроэнергии. До этого последний раз электроэнергия поставлялась за границу в мае этого года.  

Импорт сократился на 7% по сравнению с прошлым месяцем до 437,9 тыс. МВт*ч. 

Отмечается, что по итогам сентября экспорт электроэнергии составил лишь 0,2% от объема импорта. 

Дополнение

14 октября Укрэнерго сообщало, что уровень потребления соответствует сезонным показателям. В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, поэтому украинцев призывают пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00. 

Министр энергетики объяснил, почему Украине нужно уже сейчас реализовывать новые атомные проекты16 октября 2024, 08:25 • 61393 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
ukrenerhoУкрэнерго
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