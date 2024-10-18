Украина в сентябре возобновила экспорт электроэнергии - Energy Map
Киев • УНН
В сентябре Украина возобновила экспорт электроэнергии в незначительных объемах после 140-дневного перерыва. Экспорт составил лишь 0,2% от объема импорта, который сократился на 7% по сравнению с прошлым месяцем.
В сентябре этого года Украина возобновила экспорт электроэнергии после 140-дневного перерыва, импорт снизился на 7%. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Energy Map.
Детали
По информации Energy Map, в сентябре 2024 года Украина возобновила экспорт электроэнергии в незначительных объемах. 29 и 30 сентября в отдельные ночные и дневные часы в Польшу, Румынию и Венгрию поступило 0,7 тыс. МВт*ч электроэнергии. До этого последний раз электроэнергия поставлялась за границу в мае этого года.
Импорт сократился на 7% по сравнению с прошлым месяцем до 437,9 тыс. МВт*ч.
Отмечается, что по итогам сентября экспорт электроэнергии составил лишь 0,2% от объема импорта.
Дополнение
14 октября Укрэнерго сообщало, что уровень потребления соответствует сезонным показателям. В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, поэтому украинцев призывают пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.
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