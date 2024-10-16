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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр энергетики объяснил, почему Украине нужно уже сейчас реализовывать новые атомные проекты

Министр энергетики объяснил, почему Украине нужно уже сейчас реализовывать новые атомные проекты

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 08:25  •  3176 просмотра

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Герман Галущенко объяснил необходимость реализации новых атомных проектов для обеспечения растущих потребностей в доступной энергии. Министр отметил важность развития атомной и альтернативной энергетики для восстановления экономики.

Развитие атомной энергетики обеспечит растущие потребности в доступной и экологически чистой энергии при восстановлении экономики после победы. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.

Любые проекты в атомной энергетике - длительные. Поэтому ждать нашей победы и потом начинать эти проекты - это, я считаю, не очень правильный подход. После победы мы будем нуждаться в большом количестве генераций для того, чтобы восстанавливать и развивать Украину

- сказал министр.

Он добавил, что именно сейчас нужно реализовать основные этапы строительства и установки новой атомной генерации.

В Минэнерго напомнили, что атомная генерация на сегодня производит около 60% электроэнергии в Украине. 

Добавим

Ранее министр энергетики заявил о необходимости развития атомной и альтернативной энергетики в Украине. По его словам атомная энергетика будет обеспечивать базовую генерацию, а альтернативная - пиковые нагрузки.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Экономикаполитика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина