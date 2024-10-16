Министр энергетики объяснил, почему Украине нужно уже сейчас реализовывать новые атомные проекты
Киев • УНН
Герман Галущенко объяснил необходимость реализации новых атомных проектов для обеспечения растущих потребностей в доступной энергии. Министр отметил важность развития атомной и альтернативной энергетики для восстановления экономики.
Развитие атомной энергетики обеспечит растущие потребности в доступной и экологически чистой энергии при восстановлении экономики после победы. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.
Любые проекты в атомной энергетике - длительные. Поэтому ждать нашей победы и потом начинать эти проекты - это, я считаю, не очень правильный подход. После победы мы будем нуждаться в большом количестве генераций для того, чтобы восстанавливать и развивать Украину
Он добавил, что именно сейчас нужно реализовать основные этапы строительства и установки новой атомной генерации.
В Минэнерго напомнили, что атомная генерация на сегодня производит около 60% электроэнергии в Украине.
Добавим
Ранее министр энергетики заявил о необходимости развития атомной и альтернативной энергетики в Украине. По его словам атомная энергетика будет обеспечивать базовую генерацию, а альтернативная - пиковые нагрузки.
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