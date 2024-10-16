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Міністр енергетики пояснив, чому Україні потрібно вже зараз реалізовувати нові атомні проєкти

Київ • УНН

 • 61838 перегляди

Герман Галущенко пояснив необхідність реалізації нових атомних проєктів для забезпечення зростаючих потреб у доступній енергії. Міністр наголосив на важливості розвитку атомної та альтернативної енергетики для відбудови економіки.

Міністр енергетики пояснив, чому Україні потрібно вже зараз реалізовувати нові атомні проєкти

Розбудова атомної енергетики забезпечить зростаючі потреби в доступній і екологічно чистій енергії під час відбудови економіки після перемоги. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, пише УНН з посиланням на Міненерго.

Будь-які проєкти в атомній енергетиці – тривалі. Тому чекати нашої перемоги і потім починати ці проєкти – це, я вважаю, не дуже правильний підхід. Після перемоги ми потребуватимемо великої кількості генерацій для того, щоб відновлювати і розбудовувати Україну

– сказав міністр.

Він додав, що саме зараз потрібно реалізувати основні етапи будівництва і встановлення нової атомної генерації.

В Міненерго нагадали, що атомна генерація на сьогодні виробляє близько 60% електроенергії в Україні. 

Додамо

Раніше міністр енергетики заявив про необхідність розвитку атомної та альтернативної енергетики в Україні. За його словами атомна енергетика забезпечуватиме базову генерацію, а альтернативна - пікові навантаження.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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