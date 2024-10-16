Міністр енергетики пояснив, чому Україні потрібно вже зараз реалізовувати нові атомні проєкти
Київ • УНН
Герман Галущенко пояснив необхідність реалізації нових атомних проєктів для забезпечення зростаючих потреб у доступній енергії. Міністр наголосив на важливості розвитку атомної та альтернативної енергетики для відбудови економіки.
Розбудова атомної енергетики забезпечить зростаючі потреби в доступній і екологічно чистій енергії під час відбудови економіки після перемоги. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, пише УНН з посиланням на Міненерго.
Будь-які проєкти в атомній енергетиці – тривалі. Тому чекати нашої перемоги і потім починати ці проєкти – це, я вважаю, не дуже правильний підхід. Після перемоги ми потребуватимемо великої кількості генерацій для того, щоб відновлювати і розбудовувати Україну
Він додав, що саме зараз потрібно реалізувати основні етапи будівництва і встановлення нової атомної генерації.
В Міненерго нагадали, що атомна генерація на сьогодні виробляє близько 60% електроенергії в Україні.
Додамо
Раніше міністр енергетики заявив про необхідність розвитку атомної та альтернативної енергетики в Україні. За його словами атомна енергетика забезпечуватиме базову генерацію, а альтернативна - пікові навантаження.
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