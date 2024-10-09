Україні слід однаково розвивати атомну та альтернативну енергетику - Галущенко
Київ • УНН
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про необхідність розвитку атомної та альтернативної енергетики в Україні. Атомна енергетика забезпечуватиме базову генерацію, а альтернативна - пікові навантаження.
Для максимальної енергобезпеки Україні необхідно розвивати і атомну, і альтернативну енергетику. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.
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Має розвиватися і атомна, і альтернативна енергетика, бо саме в цьому полягає прогрес. Атомна енергетика забезпечує базову генерацію, тоді як альтернативна покриває пікові навантаження і відповідає за споживання в певні періоди часу
Він також відзначив важливість атомної енергетики для промисловості, оскільки вона має покривати базове споживання, особливо в контексті економічного зростання та відбудови України після деокупації.
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За його словами, решту енергетичних потреб, зокрема й пікові навантаження, повинна забезпечувати альтернативна енергетика або гідрогенерація.
Це той енергетичний мікс, який ми бачимо в нашій стратегії розвитку
Крім того, міністр нагадав, що Україна під час Кліматичної конференції COP28 підтримала декларацію про збільшення втричі потужностей атомної енергетики до 2050 року.
Нагадаємо
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що пасивний захист неефективний проти балістичного озброєння РФ. Україна працює з партнерами над посиленням систем ППО для захисту енергетичної інфраструктури.