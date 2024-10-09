Украине следует одинаково развивать атомную и альтернативную энергетику - Галущенко
Киев • УНН
Министр энергетики Герман Галущенко заявил о необходимости развития атомной и альтернативной энергетики в Украине. Атомная энергетика будет обеспечивать базовую генерацию, а альтернативная - пиковые нагрузки.
Для максимальной энергобезопасности Украине необходимо развивать и атомную, и альтернативную энергетику. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает УНН.
Детали
Должна развиваться и атомная, и альтернативная энергетика, потому что именно в этом заключается прогресс. Атомная энергетика обеспечивает базовую генерацию, тогда как альтернативная покрывает пиковые нагрузки и отвечает за потребление в определенные периоды времени
Он также отметил важность атомной энергетики для промышленности, поскольку она должна покрывать базовое потребление, особенно в контексте экономического роста и восстановления Украины после деоккупации.
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По его словам, остальные энергетические потребности, в том числе и пиковые нагрузки, должна обеспечивать альтернативная энергетика или гидрогенерация.
Это тот энергетический микс, который мы видим в нашей стратегии развития
Кроме того, министр напомнил, что Украина во время Климатической конференции COP28 поддержала декларацию об увеличении втрое мощностей атомной энергетики до 2050 года.
Напомним,
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что пассивная защита неэффективна против баллистического вооружения РФ. Украина работает с партнерами над усилением систем ПВО для защиты энергетической инфраструктуры.