В Украине стартовали программы поддержки граждан и бизнеса для усиления энергонезависимости и установления альтернативных источников энергии. Уже выдан первый заем бизнесу на установку солнечной электростанции и первые кредиты физическим лицам для установления альтернативных источников энергии. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

20 июля стартовали программы поддержки граждан и бизнеса для усиления энергонезависимости и установления альтернативных источников энергии... Уже есть успешные кейсы. Выдан первый заем бизнесу на установку солнечной электростанции. Выданы первые кредиты физическим лицам - сообщил Шмыгаль.

Он указал, что это кредиты домохозяйствам под 0%, энергетические кредиты 5-7-9% для малого и среднего бизнеса, кредиты для ОСМД под программу "ГрінДІМ".

"Ожидаем, что благодаря государственной поддержке реализуются тысячи подобных проектов построения распределенной генерации", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, в постоянном режиме продолжаются восстановительные работы на объектах энергетики. Для этого правительство также привлекает средства. В частности, НЭК "Укрэнерго" получила грант от ЕС в 100 млн евро на модернизацию, восстановление и защиту подстанций.

"Это часть европейской спецпрограммы Ukraine Investment Facility. Средства поступят через немецкий государственный банк развития KfW", - отметил Премьер-министр.

По словам главы правительства, как и в прошлом отопительном сезоне государство рассчитывает пройти зиму на газу собственной украинской добычи. В газохранилища уже закачано более 10 млрд куб. м газа. До ноября планируется увеличить этот объем до более 13 млрд кубометров.

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Дополнение

Правительство дало возможность ОСМД и ЖСК брать доступные кредиты на альтернативные источники электричества.