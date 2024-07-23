Киев • УНН
Правительство запустило программы кредитования для установления альтернативных источников энергии. Выданы первые займы бизнесу и физлицам.
В Украине стартовали программы поддержки граждан и бизнеса для усиления энергонезависимости и установления альтернативных источников энергии. Уже выдан первый заем бизнесу на установку солнечной электростанции и первые кредиты физическим лицам для установления альтернативных источников энергии. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
20 июля стартовали программы поддержки граждан и бизнеса для усиления энергонезависимости и установления альтернативных источников энергии... Уже есть успешные кейсы. Выдан первый заем бизнесу на установку солнечной электростанции. Выданы первые кредиты физическим лицам
Он указал, что это кредиты домохозяйствам под 0%, энергетические кредиты 5-7-9% для малого и среднего бизнеса, кредиты для ОСМД под программу "ГрінДІМ".
"Ожидаем, что благодаря государственной поддержке реализуются тысячи подобных проектов построения распределенной генерации", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, в постоянном режиме продолжаются восстановительные работы на объектах энергетики. Для этого правительство также привлекает средства. В частности, НЭК "Укрэнерго" получила грант от ЕС в 100 млн евро на модернизацию, восстановление и защиту подстанций.
"Это часть европейской спецпрограммы Ukraine Investment Facility. Средства поступят через немецкий государственный банк развития KfW", - отметил Премьер-министр.
По словам главы правительства, как и в прошлом отопительном сезоне государство рассчитывает пройти зиму на газу собственной украинской добычи. В газохранилища уже закачано более 10 млрд куб. м газа. До ноября планируется увеличить этот объем до более 13 млрд кубометров.
Київщина впроваджує програми для встановлення альтернативних джерел енергії: хто може отримати кредити23 июля 2024, 08:09 • 15979 просмотров
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Правительство дало возможность ОСМД и ЖСК брать доступные кредиты на альтернативные источники электричества.