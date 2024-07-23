Киевщина аккумулирует все возможности для привлечения альтернативных источников питания и децентрализации генерации в регионе. О шагах области для энергоустойчивости и кто может получить кредиты на установку альтернативных источников энергии рассказал в Facebook начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Чтобы люди были с теплом, светом и водой работаем над установлением когенерационных установок. Привлекаем бизнес и международных партнеров для совместной реализации энергетических проектов. Теперь благодаря новым государственным инструментам поддержки энергонезависимости и энергоэффективности количество таких проектов увеличится. Правительство предложило пакет решений и финансовых программ, чтобы стимулировать энергоустойчивость украинцев. Главное! На льготных условиях и без лишней бюрократии - написал Кравченко.

Председатель ОВА рассказал, что финансовый ресурс для повышения энергоустойчивости могут получить:

Физические лица

Программа кредитования до 480 тысяч гривен под 0% для владельцев домохозяйств на приобретение солнечных панелей с системами накопления электроэнергии или ветровых установок.

Срок кредитования - 10 лет.

Банки-партнеры: "Приватбанк", „Ощадбанк", „Укргазбанк", „Сенс Банк", „Глобус".

ОСМД и ЖСК

Программа "Доступные кредиты 5-7-9" до 5 млн гривен под 7% годовых на приобретение и установку солнечных панелей, инверторов, систем хранения электроэнергии и другого вспомогательного оборудования.

Срок кредитования - до 5 лет

Банки-партнеры: "Ощадбанк", „Восток", „Приватбанк", „Сенс Банк", „Укргазбанк", „Глобус", „Скай Банк".

Программа "ГринДИМ" может применяться в комплексе с таким кредитом. По ней государство компенсирует до 70% стоимости приобретенного оборудования: до 1 млн грн - на установку СЭС, до 2 млн грн - на установку тепловых насосов, до 3 млн грн - на одновременную установку СЭС и теплового насоса.

Для участия необходимо обратиться в Фонд энергоэффективности.

Малый и средний бизнес

Программа "Доступные кредиты 5-7-9" до 150 млн гривен на приобретение и установку газотурбинных, газопоршневых или биогазовых генерирующих установок.

Срок кредитования - до 10 лет.

Крупный бизнес

Льготное кредитование на реализацию проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на сумму более 150 млн грн. Для развития собственной генерации сумма кредита может составлять до 25 млн евро.

Базовая процентная ставка для кредитов в национальной валюте: на первый год - 13,5% годовых или UIRD3M+0,5%, начиная со второго года - плавающая, но не более UIRD12M+3%. Срок - до 5 - 7 лет,

Банки-партнеры: 19 крупнейших банков Украины.

Как указал Кравченко, все эти инициативы уже доступны.

Если у вас есть дополнительные вопросы - звоните на правительственную "горячую линию" "СТРУМ" по номеру 15-49.

Для зв'язку на тлі відключень світла медикам екстреної допомоги на Київщині передали 10 Starlink - Кравченко