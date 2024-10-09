Галущенко: основне рішення для захисту енергетики – це протиповітряна оборона
Київ • УНН
Міністр енергетики заявив, що пасивний захист неефективний проти балістичного озброєння РФ. Україна працює з партнерами над посиленням систем ППО для захисту енергетичної інфраструктури.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що основне рішення для захисту енергетики – це протиповітряна оборона, адже система пасивного захисту неефективна при використанні ворогом балістичного озброєння, а останні удари свідчать про використання сучасного озброєння. Про це Галущенко заявив інтерв’ю на заході "Енергія бізнесу", повідомляє Міненерго, передає УНН.
Деталі
Остання масована атака 26 серпня продемонструвала готовність росіян застосовувати всі види озброєння, у тому числі їхню найдорожчу модифіковану зброю, для ударів по енергетиці. Основне рішення для захисту енергетики – це протиповітряна оборона. Система пасивного захисту неефективна при використанні ворогом балістичного озброєння, а останній удар свідчить, що вони готові використовувати найсучасніше балістичне озброєння, касетні боєприпаси проти нашої енергетики. Тобто єдине рішення, яке дає 100% гарантію, якщо можна взагалі говорити про 100% гарантію, – але це система ППО і професіоналізм наших військових
За його словами, Україна на всіх рівнях працює з західними партнерами і союзниками над посиленням систем ППО.
Нагадаємо
Німеччина поставила Україні дві системи протиповітряної оборони Iris-T SLM та Iris-T SLS протягом останнього тижня.