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Галущенко: основное решение для защиты энергетики - это противовоздушная оборона

Галущенко: основное решение для защиты энергетики - это противовоздушная оборона

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 15:49  •  6972 просмотра

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Министр энергетики заявил, что пассивная защита неэффективна против баллистического вооружения РФ. Украина работает с партнерами над усилением систем ПВО для защиты энергетической инфраструктуры.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что основное решение для защиты энергетики - это противовоздушная оборона, ведь система пассивной защиты неэффективна при использовании врагом баллистического вооружения, а последние удары свидетельствуют об использовании современного вооружения. Об этом Галущенко заявил интервью на мероприятии «Энергия бизнеса», сообщает Минэнерго, передает УНН.

Детали

Последняя массированная атака 26 августа продемонстрировала готовность россиян применять все виды вооружения, в том числе их самое дорогое модифицированное оружие, для ударов по энергетике. Основное решение для защиты энергетики - это противовоздушная оборона. Система пассивной защиты неэффективна при использовании врагом баллистического вооружения, а последний удар свидетельствует, что они готовы использовать самое современное баллистическое вооружение, кассетные боеприпасы против нашей энергетики. То есть единственное решение, которое дает 100% гарантию, если можно вообще говорить о 100% гарантии, - но это система ПВО и профессионализм наших военных

- сказал Галущенко.

По его словам, Украина на всех уровнях работает с западными партнерами и союзниками над усилением систем ПВО.

Напомним,

Германия поставила Украине две системы противовоздушной обороны Iris-T SLM и Iris-T SLS в течение последней недели.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
iris-tИРИС-Т
herman-halushchenkoГерман Галущенко
germaniyaГермания
ukrainaУкраина