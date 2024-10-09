Німеччина поставила Україні дві системи ППО Iris-T за тиждень - генерал Бундесверу
Київ • УНН
Генерал Бундесверу повідомив про поставку Україні двох систем ППО Iris-T SLM та SLS минулого тижня. До кінця року Німеччина планує передати ще дві системи ППО, бойові машини та артилерійські боєприпаси.
Німеччина поставила Україні дві системи протиповітряної оборони Iris-T SLM та Iris-T SLS протягом останнього тижня. Про це розповів генерал Бундесверу Крістіан Фрейдінг, який очолює Спеціальний штаб щодо України в Міністерстві оборони ФРН, передає УНН із посиланням на Rnd.
Тільки минулого тижня ми поставили дві зенітно-ракетні системи Iris-T SLM і SLS. І до кінця цього року ми поставимо ще дві системи ППО, двозначну кількість бойових машин піхоти і бойових танків, а також п'яти-шестизначну кількість артилерійських боєприпасів
Відповідаючи на запитання, щодо дозволу Україні використовувати західну зброю для нанесення авіаударів по російській території генерал-майор сказав, що про це "доведеться запитати в інших столицях".
Також додав, що наразі не сто\ть питання постачання Україні крилатих ракет "Taurus".
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