Німеччина поставила Україні дві системи ППО Iris-T за тиждень - генерал Бундесверу

Німеччина поставила Україні дві системи протиповітряної оборони Iris-T SLM та Iris-T SLS протягом останнього тижня. Про це розповів генерал Бундесверу Крістіан Фрейдінг, який очолює Спеціальний штаб щодо України в Міністерстві оборони ФРН, передає УНН із посиланням на Rnd.

Тільки минулого тижня ми поставили дві зенітно-ракетні системи Iris-T SLM і SLS. І до кінця цього року ми поставимо ще дві системи ППО, двозначну кількість бойових машин піхоти і бойових танків, а також п'яти-шестизначну кількість артилерійських боєприпасів