Германия поставила Украине две системы ПВО Iris-T за неделю - генерал Бундесвера
Киев • УНН
Генерал Бундесвера сообщил о поставке Украине двух систем ПВО Iris-T SLM и SLS на прошлой неделе. До конца года Германия планирует передать еще две системы ПВО, боевые машины и артиллерийские боеприпасы.
Германия поставила Украине две системы противовоздушной обороны Iris-T SLM и Iris-T SLS в течение последней недели. Об этом рассказал генерал Бундесвера Кристиан Фрейдинг, который возглавляет Специальный штаб по Украине в Министерстве обороны ФРГ, передает УНН со ссылкой на Rnd.
Только на прошлой неделе мы поставили две зенитно-ракетные системы Iris-T SLM и SLS. И до конца этого года мы поставим еще две системы ПВО, двузначное количество боевых машин пехоты и боевых танков, а также пяти-шестизначное количество артиллерийских боеприпасов
Отвечая на вопрос, относительно разрешения Украине использовать западное оружие для нанесения авиаударов по российской территории генерал-майор сказал, что об этом «придется спросить в других столицах».
Также добавил, что пока не стоит вопрос поставки Украине крылатых ракет «Taurus».
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