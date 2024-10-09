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Германия поставила Украине две системы ПВО Iris-T за неделю - генерал Бундесвера

Германия поставила Украине две системы ПВО Iris-T за неделю - генерал Бундесвера

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 11:14  •  7129 просмотра

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Генерал Бундесвера сообщил о поставке Украине двух систем ПВО Iris-T SLM и SLS на прошлой неделе. До конца года Германия планирует передать еще две системы ПВО, боевые машины и артиллерийские боеприпасы.

Германия поставила Украине две системы противовоздушной обороны Iris-T SLM и Iris-T SLS в течение последней недели.  Об этом рассказал генерал Бундесвера Кристиан Фрейдинг, который возглавляет Специальный штаб по Украине в Министерстве обороны ФРГ, передает УНН со ссылкой на Rnd.

Только на прошлой неделе мы поставили две зенитно-ракетные системы Iris-T SLM и SLS. И до конца этого года мы поставим еще две системы ПВО, двузначное количество боевых машин пехоты и боевых танков, а также пяти-шестизначное количество артиллерийских боеприпасов

- рассказал Кристиан Фрейдинг.

Отвечая на вопрос, относительно разрешения Украине использовать западное оружие для нанесения авиаударов по российской территории генерал-майор сказал, что об этом «придется спросить в других столицах».

Также добавил, что пока не стоит вопрос поставки Украине крылатых ракет «Taurus».

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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