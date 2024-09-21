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На тлі загрози російських атак: Україна закликає МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключових підстанціях АЕС

На тлі загрози російських атак: Україна закликає МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключових підстанціях АЕС

Київ • УНН

 • 32127 перегляди

Україна закликала МАГАТЕ прискорити розгортання моніторингових місій на критичні для АЕС підстанції. Це пов'язано з загрозою російських атак на ядерні об'єкти напередодні зими, що може призвести до радіаційної небезпеки.

Україна закликала МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції, передає УНН із посиланням на Міненерго.

"Атаки росії на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всього європейського континенту.

Закликаємо МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції", - йдеться у заяві, яку поширило Міненерго.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що, за даними розвідки, росія готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що світ має відреагувати на підготовку рф до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, зазначивши, що це може бути підготовкою до можливого сценарію ядерної катастрофи.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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