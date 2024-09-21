На тлі загрози російських атак: Україна закликає МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключових підстанціях АЕС
Київ • УНН
Україна закликала МАГАТЕ прискорити розгортання моніторингових місій на критичні для АЕС підстанції. Це пов'язано з загрозою російських атак на ядерні об'єкти напередодні зими, що може призвести до радіаційної небезпеки.
Україна закликала МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції, передає УНН із посиланням на Міненерго.
"Атаки росії на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всього європейського континенту.
Закликаємо МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції", - йдеться у заяві, яку поширило Міненерго.
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