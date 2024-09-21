Світ має відреагувати на підготовку рф до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України - Єрмак
Київ • УНН
Керівник ОП України закликав світ реагувати на підготовку рф до ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики. Єрмак назвав це можливою підготовкою до ядерної катастрофи.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що світ має відреагувати на підготовку рф до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, зазначивши, що це може бути підготовкою до можливого сценарію ядерної катастрофи, передає УНН.
"Світ має відреагувати на підготовку рф до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, відкритих розподільчих пристроях АЕС та підстанціях передачі. Це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи. росія - терорист. Їх потрібно зупинити тут і зараз. Країни Заходу і Глобального Півдня повинні жорстко реагувати на підготовку терору. Він стосується всіх", - написав Єрмак.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що, за даними розвідки, росія готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.