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Світ має відреагувати на підготовку рф до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України - Єрмак

Світ має відреагувати на підготовку рф до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України - Єрмак

Київ • УНН

 • 57539 перегляди

Керівник ОП України закликав світ реагувати на підготовку рф до ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики. Єрмак назвав це можливою підготовкою до ядерної катастрофи.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що світ має відреагувати на підготовку рф до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, зазначивши, що це може бути підготовкою до можливого сценарію ядерної катастрофи, передає УНН.

"Світ має відреагувати на підготовку рф до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, відкритих розподільчих пристроях АЕС та підстанціях передачі. Це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи. росія - терорист. Їх потрібно зупинити тут і зараз. Країни Заходу і Глобального Півдня повинні жорстко реагувати на підготовку терору. Він стосується всіх", - написав Єрмак.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що, за даними розвідки, росія готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

Павло Башинський

Павло Башинський

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andrii-yermakАндрій Єрмак
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