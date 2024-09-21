кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими - МЗС
Київ • УНН
Міністр Сибіга заявив, що рф планує атакувати критичні об'єкти ядерної енергетики України перед зимою. Це створює ризик глобального ядерного інциденту, про що повідомлено МАГАТЕ та партнерів.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що, за даними розвідки, росія готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, передає УНН.
За даними української розвідки, кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики
Він зазначив, що ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки.
Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ. росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста
Нагадаємо
МАГАТЕ на генеральній конференції закликало росію негайно деокупувати Запорізьку АЕС і повернути станцію під контроль України.