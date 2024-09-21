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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы - МИД

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 12:37  •  7051 просмотра

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Министр Сибига заявил, что рф планирует атаковать критические объекты ядерной энергетики Украины перед зимой. Это создает риск глобального ядерного инцидента, о чем сообщено МАГАТЭ и партнерам.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что, по данным разведки, россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы, передает УНН.

По данным украинской разведки, кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы. В частности речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики 

- заявил Сибига.

Он отметил, что поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия.

Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ. россия - единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир. Украинская Формула мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, уважающие Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста 

- добавил Сибига.

Напомним

МАГАТЭ на генеральной конференции призвало россию немедленно деоккупировать Запорожскую АЭС и вернуть станцию под контроль Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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