кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы - МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что, по данным разведки, россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы, передает УНН.

По данным украинской разведки, кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы. В частности речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики

Он отметил, что поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия.

Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ. россия - единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир. Украинская Формула мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, уважающие Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста