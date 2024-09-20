МАГАТЕ закликало росію негайно деокупувати Запорізьку АЕС і повернути станцію під контроль України
Київ • УНН
Генконференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні. Документ вимагає від Росії вивести військових із ЗАЕС та повернути станцію під контроль України.
МАГАТЕ на генеральній конференції закликало росію негайно деокупувати Запорізьку АЕС і повернути станцію під контроль України, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.
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"Генеральна конференція МАГАТЕ під час своєї 68-ї сесії 65 голосами схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні". Співавторами документа виступили 52 країни-члени агентства", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, резолюція підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України.
"МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу рф з території ЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки", - вказали у Міненерго.
Також у документі, як зазначається, висловлюється вдячність за зусилля генеральному директору Рафаелю Гроссі та секретаріату МАГАТЕ у вирішенні ризиків ядерної безпеки в Україні та підтримується присутність місії підтримки та допомоги Агентства на ЗАЕС. При цьому до моменту повернення ЗАЕС під контроль України від росії вимагається забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх об'єктів та інформації на станції.
У документі, за повідомленням, висловлюється підтримка подальших зусиль МАГАТЕ з подолання ризиків ядерної безпеки в Україні, особливо в контексті рішення гендиректора Агентства направити спостережні місії на високовольтні підстанції, які є ключовими для роботи українських АЕС. А також підтримка продовження надання МАГАТЕ технічної допомоги Україні для забезпечення безпечної роботи атомних об'єктів і подальша політична, фінансова та матеріальна підтримка відповідних програм.
Окремо, як вказано, зазначається, що під час Саміту миру, який відбувся 15-16 червня 2024 року за ініціативою Президента України Володимира Зеленського, було наголошено про важливість забезпечення безпечної та стабільної роботи українських атомних станцій, зокрема ЗАЕС, під повним суверенним контролем України.
Галущенко обговорив з МАГАТЕ розширення моніторингу підстанцій АЕС18.09.24, 15:47 • 15552 перегляди