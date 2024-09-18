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Галущенко обговорив з МАГАТЕ розширення моніторингу підстанцій АЕС

Галущенко обговорив з МАГАТЕ розширення моніторингу підстанцій АЕС

Київ • УНН

 • 15552 перегляди

Міністр енергетики України обговорив з главою МАГАТЕ розширення моніторингу підстанцій, критичних для АЕС. Галущенко наголосив на важливості присутності інспекторів МАГАТЕ для забезпечення ядерної безпеки.

Присутність інспекторів МАГАТЕ на ключових для АЕС підстанціях має важливе значення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.

У межах 68-ої Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної безпеки (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі практичні кроки для скорішого розширення моніторингових місій МАГАТЕ на всі високовольтні підстанції, які є об'єктами російських атак і від яких критично залежить безпечний режим роботи українських АЕС.

Галущенко подякував моніторинговій місії МАГАТЕ, яка за результатами останнього візиту в Україну Рафаеля Гроссі почала роботу на одній з електричних підстанцій, що має ключове значення для роботи АЕС і була пошкоджена внаслідок російської атаки.

"Атакуючи підстанції, критичні для АЕС, росіяни прагнуть досягнути блекауту атомних блоків і зупинити нашу атомну генерацію. Дякуємо МАГАТЕ за підтримку і розраховуємо якомога скорішого продовження моніторингових місій на таких об’єктах. Цей напрямок роботи агентства має важливе значення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки", - зазначив міністр.

"росіяни створюють прямі загрози для ядерної та радіаційної безпеки" - Галущенко обговорив захист підстанцій АЕС із делегаціями США та ЄС в МАГАТЕ 17.09.24, 13:47 • 35255 переглядiв

Гроссі підтвердив готовність МАГАТЕ продовжувати роботу таких місій і запевнив у тому, що агентство докладе максимум зусиль, аби уникнути блекаутів українських АЕС.

Галущенко закликав МАГАТЕ й надалі розширювати допомогу Україні шляхом оцінювання безпеки атомних і радіаційних об'єктів, документування експлуатаційних подій, наслідків потенційної та фактичної шкоди для безпеки атомних електростанцій та технологічно пов’язаної інфраструктури.

Окремої уваги під час зустрічі сторони приділили питанню будівництва енергоблоків №3 і №4 на Хмельницькій АЕС. МАГАТЕ висловило готовність у наданні технічної допомоги з реалізації цього проєкту, параметри якої наразі обговорюються.

У Відні розпочала роботу 68-ма Генеральна конференція МАГАТЕ: хто представляє Україну16.09.24, 15:17 • 34591 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
rafael-hrossiРафаель Гроссі
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії
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