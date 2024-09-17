"росіяни створюють прямі загрози для ядерної та радіаційної безпеки" - Галущенко обговорив захист підстанцій АЕС із делегаціями США та ЄС в МАГАТЕ
Київ • УНН
Міністр енергетики України обговорив з представниками США та ЄС в МАГАТЕ захист ключових підстанцій АЕС. Галущенко наголосив на загрозах ядерній безпеці через російські атаки та необхідності посилення захисту об'єктів.
У межах Генеральної конференції МАГАТЕ міністр енергетики Герман Галущенко провів зустрічі з делегаціями ЄС та США в організації, на яких обговорили необхідність додаткового захисту ключових для роботи українських АЕС підстанцій. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міненерго.
Особливу стурбованість викликають атаки, що мають вплив на роботу атомних електростанцій. Атакуючи підстанції, які є критичними для роботи АЕС, росіяни створюють прямі загрози для ядерної та радіаційної безпеки
На зустрічах обговорили заходи та інструменти, що дозволять посилити захист таких об’єктів.
Ми розраховуємо на ефективність моніторингу ситуації місією МАГАТЕ, яка розпочала роботу на першій з таких підстанцій. Маємо максимально консолідувати світову спільноту для недопущення не тільки прямих атак росіян на ядерні об'єкти, але й інфраструктуру, що забезпечує їх стабільну роботу
Очільник Міненерго наголосив, що атомна генерація є базовою в українському енергоміксі і відіграватиме провідну роль наступної зими.
Також наголошувалося на необхідності збільшення пропускної спроможності імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу для проходження наступного опалювального сезону.
Окремо обговорювалася ситуація на окупованій Запорізькій АЕС. Україна наполягає на негайному виведенні російських військ і персоналу окупантів з АЕС, його демілітаризації та передачі під контроль легітимного українського оператора.
Своєю чергою, заступник Міністра енергетики США Девід Турк запевнив, що Держдеп докладає максимум зусиль для надання допомоги українському енергосектору в умовах російської агресії.
Більшість об'єктів першої черги "Укренерго" вже захищені на 85% - Шмигаль розповів про підготовку до зими та можливих атак рф 10.09.24, 12:59 • 19920 переглядiв