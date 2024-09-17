"росіяни створюють прямі загрози для ядерної та радіаційної безпеки" - Галущенко обговорив захист підстанцій АЕС із делегаціями США та ЄС в МАГАТЕ

У межах Генеральної конференції МАГАТЕ міністр енергетики Герман Галущенко провів зустрічі з делегаціями ЄС та США в організації, на яких обговорили необхідність додаткового захисту ключових для роботи українських АЕС підстанцій. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міненерго.

Особливу стурбованість викликають атаки, що мають вплив на роботу атомних електростанцій. Атакуючи підстанції, які є критичними для роботи АЕС, росіяни створюють прямі загрози для ядерної та радіаційної безпеки

На зустрічах обговорили заходи та інструменти, що дозволять посилити захист таких об’єктів.

Ми розраховуємо на ефективність моніторингу ситуації місією МАГАТЕ, яка розпочала роботу на першій з таких підстанцій. Маємо максимально консолідувати світову спільноту для недопущення не тільки прямих атак росіян на ядерні об'єкти, але й інфраструктуру, що забезпечує їх стабільну роботу