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Більшість об'єктів першої черги "Укренерго" вже захищені на 85% - Шмигаль розповів про підготовку до зими та можливих атак рф

Більшість об'єктів першої черги "Укренерго" вже захищені на 85% - Шмигаль розповів про підготовку до зими та можливих атак рф

Київ • УНН

 • 19920 перегляди

Прем'єр-міністр розповів про підготовку енергетичної інфраструктури до зими. Більшість об'єктів першої черги "Укренерго" вже захищені на 85%, держава виділила 19 млрд грн на захист енергооб'єктів.

Наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак рф, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту. Наразі більшість об'єктів енергетичної інфраструктури першої черги "Укренерго" вже захищені на 85%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції про результати роботи уряду, повідомляє УНН

Деталі 

На запитання щодо того, скільки взимку не буде світла, Шмигаль вказав, що  неправильно зараз робити прогнози. 

Ніхто не може сьогодні сказати про 4 години, 16 годин або зовсім без відключень,  тому що росіяни мають свої плани. Ми до цього готуємося і розуміємо, як проходити  цю зиму. Ми точно її пройдемо, разом, об'єднані,  підготовлені до цієї зими. В яких умовах ми її будемо проходити - буде видно лише по мірі того, як ми будемо рухатись в цей зимовий опалювальний сезон

- заявив Шмигаль.

Прем'єр розповів, що робиться  для того, щоб цю зиму Україна пройшла стабільно та впевнено. 

Ми захищаємо наші енергооб'єкти першим, другим рівнем захисту, перший рівень захисту - це габіони з піском. Другий - це залізобетонні потужні конструкції, здатні витримати прямі удари дронів а також захищають від уламків ракет наші енергооб'єкти. Така робота робиться. На 85 відсотків сьогодні  більшість об'єктів, які мають бути захищені  в першій черзі "Укренерго" вже захищені

- розповів Шмигаль. 

За його словами, держава виділила для цього близько 19 млрд гривень, "Укренерго" профінансувало ще близько 13 млрд гривень з коштів партнерів, які виділені як кредити для компанії. 

"Окремо всі наші газовидобувні підприємства, нафтопереробні підприємства також дійшли елементи захисту першого другого рівня і плюс активний захист - це загалом система ППО . В загальному переважно об'єкти енергоінфраструктури попадають в захисти комплексів Patriot, Iris- T та інших", - наголосив прем'єр. 

За його словами, кожен з таких об'єктів є захищений загальною системою прикриття, а також  кожен об'єкт захищається окремо мобільними вогневими групами а також окремо під кожен об'єкт виділяються " індивідуальні обєктові засоби протиповітряного захисту і ураження ворожих цілей". 

Міненерго назвало умови, при яких зиму пройдемо в нормальному режимі06.09.24, 15:13 • 14578 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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