Большинство объектов первой очереди "Укрэнерго" уже защищены на 85% - Шмыгаль рассказал о подготовке к зиме и возможных атаках рф

Сейчас невозможно указать, в каких условиях украинцы будут проходить зимний отопительный сезон. Государство готовится к зиме и возможным атакам рф, защищая энергообъекты первым и вторым уровнем защиты. Сейчас большинство объектов энергетической инфраструктуры первой очереди "Укрэнерго" уже защищены на 85%. Об этом заявил премьер-министр Денис на пресс-конференции о результатах работы правительства, сообщает УНН.

Детали

На вопрос о том, сколько зимой не будет света, Шмыгаль указал, что неправильно сейчас делать прогнозы.

Никто не может сегодня сказать о 4 часах, 16 часах или совсем без отключений, потому что россияне имеют свои планы. Мы к этому готовимся и понимаем, как проходить эту зиму. Мы точно ее пройдем, вместе, объединенные, подготовленные к этой зиме. В каких условиях мы ее будем проходить - будет видно только по мере того, как мы будем двигаться в этот зимний отопительный сезон - заявил Шмыгаль.

Премьер рассказал, что делается для того, чтобы эту зиму Украина прошла стабильно и уверенно.

Мы защищаем наши энергообъекты первым, вторым уровнем защиты, первый уровень защиты - это габионы с песком. Второй - это железобетонные мощные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов, а также защищают от обломков ракет наши энергообъекты. Такая работа делается. На 85 процентов сегодня большинство объектов, которые должны быть защищены в первой очереди "Укрэнерго" уже защищены - рассказал Шмыгаль.

По его словам, государство выделило для этого около 19 млрд гривен, "Укрэнерго" профинансировало еще около 13 млрд гривен из средств партнеров, которые выделены как кредиты для компании.

"Отдельно все наши газодобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие предприятия также дошли элементы защиты первого второго уровня и плюс активная защита - это в целом система ПВО. В общем преимущественно объекты энергоинфраструктуры попадают в защиты комплексов Patriot, Iris-T и других", - подчеркнул премьер.

По его словам, каждый из таких объектов защищен общей системой прикрытия, а также каждый объект защищается отдельно мобильными огневыми группами а также отдельно под каждый объект выделяются "индивидуальные объектные средства противовоздушной защиты и поражения вражеских целей".

Міненерго назвало умови, при яких зиму пройдемо в нормальному режимі