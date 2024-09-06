Минэнерго назвало условия, при которых зиму пройдем в нормальном режиме

Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения при условии, если не будет ударов РФ, которые критически повлияют на энергосистему.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН.

Относительно вопроса по блэкауту, очень много манипуляций сегодня происходит... Появилось очень много экспертов, которые каждый день там какие-то вбрасывают: 20 часов без света, 18. На самом деле они ничего не знают. Потому что, если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме. Если такие удары будут, то, безусловно, предсказать влияние на систему таких ударов на сегодня сложно - сказал Галущенко.

Поэтому по его словам, все эти оценки являются условными и не имеют ничего общего с реальностью.

Дополнение

5 сентября эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сообщал, что в осенне-зимний период в Украине, по оптимистическому сценарию, возможны отключения электроэнергии до 12 часов в сутки, а по пессимистическому - до 20 часов.

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