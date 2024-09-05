ЦПД: Взимку можливі відключення світла на 20 годин
Київ • УНН
Експерти прогнозують можливі відключення електроенергії в Україні від 12 до 20 годин на добу в осінньо-зимовий період. США виділили $800 млн для зміцнення енергетичної безпеки України.
В осінньо-зимовий період в Україні, за оптимістичним сценарієм, можливі відключення електроенергії до 12 годин на добу, а за песимістичним - до 20 годин. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
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Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, розглядає кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації в енергетичному секторі в осінньо-зимовий період, залежно від перебігу подій.
Оптимістичний сценарій передбачає, що 8−9 енергоблоків АЕС працюватимуть стабільно, а зима виявиться м’якою, без сильних морозів. У такому разі можливе відновлення близько 3 ГВт (3000 мегаватів) із 6 ГВт пошкоджених потужностей, що призведе до вимкнень світла на термін до 12 годин на добу.
Песимістичний сценарій передбачає відновлення лише близько 2000 мегават потужності за умови роботи 6−7 енергоблоків АЕС і холодної зими. У цьому випадку енергетична система може зіткнутися з кризою.
У найнесприятливішому випадку, якщо Росія продовжить атаки на українську енергетику, громадянам доведеться проводити до 20 годин на добу без електроенергії та опалення.
Згідно з прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, при температурі -10°C взимку українці, ймовірно, матимуть доступ до електроенергії тільки 12−14 годин на добу, решту 10 годин доведеться обходитися без світла.
У ЦПД також підкреслили, що значні надії покладаються на західну допомогу. Під час офіційного візиту до США українська делегація домовилася з американськими урядовцями та бізнесом про стратегію швидкого відновлення і модернізації української енергосистеми. Зокрема, США виділили Україні пакет допомоги на суму $800 млн для зміцнення енергетичної безпеки.
ЗАЕС знову в зоні підвищеного ризику небезпеки: через ворожі обстріли пошкоджено лінію електропостачання03.09.24, 09:38 • 23481 перегляд