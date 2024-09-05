ЦПД: Зимой возможны отключения света на 20 часов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

  •  82781 просмотра
Удар вражескими ракетами по учебному заведению Полтавы: в СБУ озвучили первые версии

Удар вражескими ракетами по учебному заведению Полтавы: в СБУ озвучили первые версии

  •  59865 просмотра
Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

  •  101974 просмотра
россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

  •  100880 просмотра
Глава МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС: что известно

Глава МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС: что известно

  •  62366 просмотра
публикации
Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников
Эксклюзив

  •  108088 просмотра
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  116962 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  118956 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

3 сентября 2024, 12:49  •  235283 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

3 сентября 2024, 09:11  •  238891 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

  •  101534 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  144741 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  136320 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  138626 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября 2024, 03:03  •  139086 просмотра
Актуальное
ЦПД: Зимой возможны отключения света на 20 часов

ЦПД: Зимой возможны отключения света на 20 часов

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 02:18  •  10878 просмотра

Read in English

Эксперты прогнозируют возможные отключения электроэнергии в Украине от 12 до 20 часов в сутки в осенне-зимний период. США выделили $800 млн для укрепления энергетической безопасности Украины.

В осенне-зимний период в Украине, по оптимистическому сценарию, возможны отключения электроэнергии до 12 часов в сутки, а по пессимистическому - до 20 часов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, рассматривает несколько возможных сценариев развития ситуации в энергетическом секторе в осенне-зимний период, в зависимости от хода событий.

Оптимистический сценарий предполагает, что 8-9 энергоблоков АЭС будут работать стабильно, а зима окажется мягкой, без сильных морозов. В таком случае возможно восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденных мощностей, что приведет к отключениям света на срок до 12 часов в сутки.

Пессимистический сценарий предусматривает восстановление лишь около 2000 мегаватт мощности при условии работы 6-7 энергоблоков АЭС и холодной зимы. В этом случае энергетическая система может столкнуться с кризисом.

В самом неблагоприятном случае, если Россия продолжит атаки на украинскую энергетику, гражданам придется проводить до 20 часов в сутки без электроэнергии и отопления.

Согласно прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, при температуре -10°C зимой украинцы, вероятно, будут иметь доступ к электроэнергии только 12-14 часов в сутки, остальные 10 часов придется обходиться без света.

В ЦПД также подчеркнули, что значительные надежды возлагаются на западную помощь. Во время официального визита в США украинская делегация договорилась с американскими чиновниками и бизнесом о стратегии быстрого восстановления и модернизации украинской энергосистемы. В частности, США выделили Украине пакет помощи на сумму $800 млн для укрепления энергетической безопасности.

ЗАЕС знову в зоні підвищеного ризику небезпеки: через ворожі обстріли пошкоджено лінію електропостачання3 сентября 2024, 06:38 • 22698 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойнаЭкономика
Эксклюзив
У Минкульта будет новое название - Кравчук
  •  79783 просмотра

У Минкульта будет новое название - Кравчук

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"
  •  61047 просмотра

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании
  •  62850 просмотра

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024
  •  47519 просмотра

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников
  •  108088 просмотра

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников

Эксклюзив
Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна
  •  55398 просмотра

Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна

Эксклюзив
Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  61881 просмотра

Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров
3 сентября 2024, 17:45  •  154073 просмотра

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024
3 сентября 2024, 16:58  •  152173 просмотра

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"
3 сентября 2024, 11:07  •  158516 просмотра

Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"

Популярные

Глава МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС: что известно

Глава МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС: что известно

  •  62366 просмотра
россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

  •  100880 просмотра
Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

  •  101974 просмотра
Удар вражескими ракетами по учебному заведению Полтавы: в СБУ озвучили первые версии

Удар вражескими ракетами по учебному заведению Полтавы: в СБУ озвучили первые версии

  •  59865 просмотра
ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

  •  82781 просмотра

Публикации

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников
Эксклюзив

  •  108088 просмотра
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  116962 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  118956 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

3 сентября 2024, 12:49  •  235283 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

3 сентября 2024, 09:11  •  238891 просмотра

Война

ЦПД: Зимой возможны отключения света на 20 часов

ЦПД: Зимой возможны отключения света на 20 часов

  •  11143 просмотра
Блинкен поблагодарил Кулебу за руководство внешней политикой Украины

Блинкен поблагодарил Кулебу за руководство внешней политикой Украины

  •  15407 просмотра
США ответили на заявление Лаврова о «красных линиях» России

США ответили на заявление Лаврова о «красных линиях» России

  •  16305 просмотра
Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

  •  28697 просмотра
The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

  •  28080 просмотра

политика

Блинкен поблагодарил Кулебу за руководство внешней политикой Украины

Блинкен поблагодарил Кулебу за руководство внешней политикой Украины

  •  15407 просмотра
Распад коалиции в Канаде: НДП разрывает соглашение с Либеральной партией

Распад коалиции в Канаде: НДП разрывает соглашение с Либеральной партией

  •  6941 просмотра
Штаб Камалы Харрис согласился на правила дебатов с Трампом

Штаб Камалы Харрис согласился на правила дебатов с Трампом

  •  6316 просмотра
США ответили на заявление Лаврова о «красных линиях» России

США ответили на заявление Лаврова о «красных линиях» России

  •  16305 просмотра
Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

  •  28697 просмотра

Война

ЦПД: Зимой возможны отключения света на 20 часов

ЦПД: Зимой возможны отключения света на 20 часов

  •  11143 просмотра
Блинкен поблагодарил Кулебу за руководство внешней политикой Украины

Блинкен поблагодарил Кулебу за руководство внешней политикой Украины

  •  15407 просмотра
США ответили на заявление Лаврова о «красных линиях» России

США ответили на заявление Лаврова о «красных линиях» России

  •  16305 просмотра
Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

  •  28697 просмотра
The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

  •  28080 просмотра

политика

Блинкен поблагодарил Кулебу за руководство внешней политикой Украины

Блинкен поблагодарил Кулебу за руководство внешней политикой Украины

  •  15407 просмотра
Распад коалиции в Канаде: НДП разрывает соглашение с Либеральной партией

Распад коалиции в Канаде: НДП разрывает соглашение с Либеральной партией

  •  6941 просмотра
Штаб Камалы Харрис согласился на правила дебатов с Трампом

Штаб Камалы Харрис согласился на правила дебатов с Трампом

  •  6316 просмотра
США ответили на заявление Лаврова о «красных линиях» России

США ответили на заявление Лаврова о «красных линиях» России

  •  16305 просмотра
Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

  •  28697 просмотра

Новости Бизнеса

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

  •  30997 просмотра
18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  113653 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  121227 просмотра

Экономика

ЦПД: Зимой возможны отключения света на 20 часов

ЦПД: Зимой возможны отключения света на 20 часов

  •  11143 просмотра
Ермак проинформировал делегацию США о ситуации с безопасностью в Украине

Ермак проинформировал делегацию США о ситуации с безопасностью в Украине

  •  32237 просмотра
Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

  •  101969 просмотра
В ВР объяснили, почему важно либерализовать экспорт вооружения украинского производства

В ВР объяснили, почему важно либерализовать экспорт вооружения украинского производства

  •  32920 просмотра
Украина усилит продовольственную безопасность благодаря участию в организации сельскохозяйственного развития - нардеп

Украина усилит продовольственную безопасность благодаря участию в организации сельскохозяйственного развития - нардеп

  •  28231 просмотра

Киев

ПВО работает в Киевской области из-за атаки российских дронов

ПВО работает в Киевской области из-за атаки российских дронов

  •  20942 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  118951 просмотра
В Киеве временно остановили движение фуникулера

В Киеве временно остановили движение фуникулера

  •  19200 просмотра
В Киеве ввели карантин для борьбы с амброзией

В Киеве ввели карантин для борьбы с амброзией

  •  22112 просмотра
Почти 11 тыс. человек прятались в метро в Киеве во время ночной атаки рф

Почти 11 тыс. человек прятались в метро в Киеве во время ночной атаки рф

  •  32031 просмотра