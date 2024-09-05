ЦПД: Зимой возможны отключения света на 20 часов

В осенне-зимний период в Украине, по оптимистическому сценарию, возможны отключения электроэнергии до 12 часов в сутки, а по пессимистическому - до 20 часов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, рассматривает несколько возможных сценариев развития ситуации в энергетическом секторе в осенне-зимний период, в зависимости от хода событий.

Оптимистический сценарий предполагает, что 8-9 энергоблоков АЭС будут работать стабильно, а зима окажется мягкой, без сильных морозов. В таком случае возможно восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденных мощностей, что приведет к отключениям света на срок до 12 часов в сутки.

Пессимистический сценарий предусматривает восстановление лишь около 2000 мегаватт мощности при условии работы 6-7 энергоблоков АЭС и холодной зимы. В этом случае энергетическая система может столкнуться с кризисом.

В самом неблагоприятном случае, если Россия продолжит атаки на украинскую энергетику, гражданам придется проводить до 20 часов в сутки без электроэнергии и отопления.

Согласно прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, при температуре -10°C зимой украинцы, вероятно, будут иметь доступ к электроэнергии только 12-14 часов в сутки, остальные 10 часов придется обходиться без света.

В ЦПД также подчеркнули, что значительные надежды возлагаются на западную помощь. Во время официального визита в США украинская делегация договорилась с американскими чиновниками и бизнесом о стратегии быстрого восстановления и модернизации украинской энергосистемы. В частности, США выделили Украине пакет помощи на сумму $800 млн для укрепления энергетической безопасности.

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