ЗАЭС снова в зоне повышенного риска опасности: из-за вражеских обстрелов повреждена линия электроснабжения

Из-за вражеских обстрелов снова повреждена одна из двух линий электроснабжения Запорожской АЭС, сообщили во вторник в НАЭК «Энергоатом», пишет УНН.

Детали

«ЗАЭС снова находится в зоне повышенного риска опасности. Сейчас ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи», - говорится в сообщении НАЭК в Telegram.

Как сообщается, «2 сентября 2024 года из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд».

В случае повреждения второй линии, по данным НАЭК, возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС.

«Украинские специалисты пока не могут осмотреть место повреждения и начать ремонт линии, ведь существует реальная угроза повторного обстрела участка российскими войсками. Линию отремонтируют, как только специалистам будет гарантирована безопасность», - сообщили в Энергоатоме.

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