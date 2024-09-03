ЗАЭС снова в зоне повышенного риска опасности: из-за вражеских обстрелов повреждена линия электроснабжения
Киев • УНН
Из-за российских обстрелов повреждена одна из двух линий электроснабжения ЗАЭС. Существует риск потери внешнего питания для охлаждения реакторов в случае повреждения второй линии.
Из-за вражеских обстрелов снова повреждена одна из двух линий электроснабжения Запорожской АЭС, сообщили во вторник в НАЭК «Энергоатом», пишет УНН.
Детали
«ЗАЭС снова находится в зоне повышенного риска опасности. Сейчас ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи», - говорится в сообщении НАЭК в Telegram.
Как сообщается, «2 сентября 2024 года из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд».
В случае повреждения второй линии, по данным НАЭК, возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС.
«Украинские специалисты пока не могут осмотреть место повреждения и начать ремонт линии, ведь существует реальная угроза повторного обстрела участка российскими войсками. Линию отремонтируют, как только специалистам будет гарантирована безопасность», - сообщили в Энергоатоме.
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