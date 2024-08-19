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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 07:19  •  24686 просмотра

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Президент Украины заявил, что российская оккупация ЗАЭС представляет угрозу радиационной безопасности. Зеленский отметил необходимость возвращения станции под украинский контроль для обеспечения безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская оккупация Запорожской АЭС представляет угрозу радиационной безопасности, и подчеркнул необходимость возвращения станции под украинский контроль для обеспечения безопасности, пишет УНН.

Уже более двух лет российский оккупант контролирует крупнейшую в Европе атомную станцию - Запорожскую АЭС. И неизменно российское присутствие означает фундаментальную угрозу радиационной безопасности нашей страны, всей Европы и мира. россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС, использует территорию станции как площадку для ударов по Никополю и другим общинам рядом, хранит военную технику и боеприпасы на территории ЗАЭС. Только возвращение станции под украинский контроль будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и в целом возвращение ситуации вокруг ЗАЭС к нормальности

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что в течение десятилетий Украина гарантировала высокий уровень безопасности ядерных объектов. «И так будет и в дальнейшем, но для этого должно прекратиться преступное российское присутствие на ЗАЭС», - подчеркнул Зеленский.

Гроссі: Ядерна безпека на ЗАЕС погіршується після удару безпілотника17 августа 2024, 23:09 • 113245 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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