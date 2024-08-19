Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская оккупация Запорожской АЭС представляет угрозу радиационной безопасности, и подчеркнул необходимость возвращения станции под украинский контроль для обеспечения безопасности, пишет УНН.

Уже более двух лет российский оккупант контролирует крупнейшую в Европе атомную станцию - Запорожскую АЭС. И неизменно российское присутствие означает фундаментальную угрозу радиационной безопасности нашей страны, всей Европы и мира. россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС, использует территорию станции как площадку для ударов по Никополю и другим общинам рядом, хранит военную технику и боеприпасы на территории ЗАЭС. Только возвращение станции под украинский контроль будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и в целом возвращение ситуации вокруг ЗАЭС к нормальности - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что в течение десятилетий Украина гарантировала высокий уровень безопасности ядерных объектов. «И так будет и в дальнейшем, но для этого должно прекратиться преступное российское присутствие на ЗАЭС», - подчеркнул Зеленский.

Гроссі: Ядерна безпека на ЗАЕС погіршується після удару безпілотника