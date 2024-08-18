Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на оккупированной Запорожской АЭС ухудшается после удара вблизи станции 17 августа беспилотника. Об этом говорится на сайте МАГАТЭ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на оккупированной ЗАЭС представителям миссии МАГАТЭ сообщили об ударе беспилотника, который произошел за охранной зоной станции.

Беспилотник якобы взорвался вблизи прудов для охлаждения и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередачи - единственной линии 750 киловольт (кВ), обеспечивающей энергоснабжение ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ посетила место и заметила повреждения, вероятно, вызванные дроном, оснащенным взрывчаткой. Обошлось без пострадавших и повреждений оборудования АЭС, впрочем, удар произошел по дороге между двумя главными воротами ЗАЭС, отметили в организации.

После этого Гросси заявил об угрозе ядерной безопасности и призвал стороны соблюдать пять конкретных принципов, установленных для защиты ЗАЭС.

«Я остаюсь чрезвычайно обеспокоенным и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности всех сторон», - сказал он.

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