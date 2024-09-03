ЗАЕС знову в зоні підвищеного ризику небезпеки: через ворожі обстріли пошкоджено лінію електропостачання
Київ • УНН
Через російські обстріли пошкоджено одну з двох ліній електропостачання ЗАЕС. Існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів у разі пошкодження другої лінії.
Через ворожі обстріли знову пошкоджено одну з двох ліній електропостачання Запорізької АЕС, повідомили у вівторок у НАЕК "Енергоатом", пише УНН.
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"ЗАЕС знову перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки. Наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі", - ідеться у повідомленні НАЕК у Telegram.
Як повідомляється, "2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб".
У разі пошкодження другої лінії, за даними НАЕК, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.
"Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами. Лінію відремонтують, як тільки спеціалістам буде гарантована безпека", - повідомили в Енергоатомі.
Зеленський: росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС19.08.24, 10:19 • 111243 перегляди