Украина находится в активной фазе подготовки и пытается сделать все возможное, чтобы зимой отключения света были максимально короткими. Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, передает УНН.

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По ее словам, сейчас говорить о том, какими могут быть отключения в осенне-зимний период, очень трудно.

Сказать, что их не будет - сейчас очень трудно, потому что чрезвычайно сильные были повреждения. Избежать отключений возможно нам и не удастся, но мы делаем все возможное для того, чтобы сделать их максимально незаметными подчеркнула Гринчук.

Ранее эксперты рассказывали, что Украине минимум два года придется жить в условиях дефицита электроэнергии. Существенно повлиять на ситуацию могло бы возвращение под контроль Запорожской АЭС в Энергодаре, которая оккупирована врагом.

Кабмин поручил Минэнерго проводить регулярное информирование населения о состоянии энергосистемы