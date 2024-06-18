Кабмин поручил Минэнерго проводить регулярное информирование населения о состоянии энергосистемы

Кабинет министров поручил Министерству энергетики обеспечить на регулярной основе оперативное информирование населения в виде брифингов о состоянии энергосистемы и ключевых вопросах. Это делается, чтобы исключить дальнейшие информационные манипуляции.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Правительства, передает УНН.

Детали

"Чтобы исключить дальнейшие информационные манипуляции и ИПСО, поручил Минэнерго обеспечить на регулярной основе оперативное информирование населения в виде брифингов о состоянии энергосистемы и ключевых вопросах", - сказал Шмыгаль.

Напомним,

Сегодня графики отключений электроэнергии были сокращены благодаря увеличению производства солнечной энергии, что позволило избежать отключений с 10:00 до 15:00 18 июня.