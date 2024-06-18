Кабмін доручив Міненерго проводити регулярне інформування населення про стан енергосистеми
Київ • УНН
Кабінет Міністрів доручив Міністерству енергетики регулярно інформувати населення через брифінги про стан енергосистеми та ключові проблеми для запобігання інформаційним маніпуляціям.
Кабінет міністрів доручив Міністерству енергетики забезпечити на регулярній основі оперативне інформування населення у вигляді брифінгів про стан енергосистеми та ключові питання. Це робиться, щоб унеможливити подальші інформаційні маніпуляції.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду, передає УНН.
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"Щоб унеможливити подальші інформаційні маніпуляції та ІПСО, доручив Міненерго забезпечити на регулярній основі оперативне інформування населення у вигляді брифінгів про стан енергосистеми та ключові питання", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо
Сьогодні графіки відключень електроенергії було скорочено завдяки збільшенню виробництва сонячної енергії, що дозволило уникнути відключень з 10:00 до 15:00 18 червня.