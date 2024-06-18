У Міненерго розповіли, що буде зі світлом взимку
Київ • УНН
Україна активно готується до можливих відключень електроенергії взимку через серйозні пошкодження, але прагне максимально мінімізувати відключення.
Україна перебуває в активній фазі підготовки й намагається зробити все можливе, щоб взимку відключення світла були максимально короткими. Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, передає УНН.
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За її словами, наразі говорити про те, якими можуть бути відключення в осінньо-зимовий період, дуже важко.
Сказати, що їх не буде – зараз дуже важко, тому що надзвичайно сильні були пошкодження. Уникнути відключень можливо нам і не вдасться, але ми робимо все можливе для того, щоби зробити їх максимально непомітними
Раніше експерти розповідали, що Україні щонайменше два роки доведеться жити в умовах дефіциту електроенергії. Істотно вплинути на ситуацію могло б повернення під контроль Запорізької АЕС в Енергодарі, що окупована ворогом.
Кабмін доручив Міненерго проводити регулярне інформування населення про стан енергосистеми18.06.24, 17:08 • 26922 перегляди