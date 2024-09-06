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Міненерго назвало умови, при яких зиму пройдемо в нормальному режимі

Міненерго назвало умови, при яких зиму пройдемо в нормальному режимі

Київ • УНН

 • 14578 перегляди

Міністр енергетики заявив, що Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення, якщо не буде критичних ударів РФ. Він спростував маніпуляції щодо тривалих відключень світла.

Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за умови, якщо не буде ударів рф, які критично вплинуть на енергосистему. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.

Стосовно питання по блекауту, дуже багато маніпуляцій сьогодні відбувається... З'явилося дуже багато експертів, які кожен день там якісь вкидають: 20 годин без світла, 18. Насправді вони нічого не знають. Тому що, якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі. Якщо такі удари будуть, то, безумовно, передбачити вплив на систему таких ударів на сьогодні складно

- сказав Галущенко. 

Тому за його словами, всі ці оцінки є умовними і не мають нічого спільного з реальністю.

Доповнення

5 вересня експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук повідомляв, що в осінньо-зимовий період в Україні, за оптимістичним сценарієм, можливі відключення електроенергії до 12 годин на добу, а за песимістичним - до 20 годин.

У Міненерго розповіли, що буде зі світлом взимку18.06.24, 22:38 • 94729 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Економіка

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