Міненерго назвало умови, при яких зиму пройдемо в нормальному режимі

Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за умови, якщо не буде ударів рф, які критично вплинуть на енергосистему. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.

Стосовно питання по блекауту, дуже багато маніпуляцій сьогодні відбувається... З'явилося дуже багато експертів, які кожен день там якісь вкидають: 20 годин без світла, 18. Насправді вони нічого не знають. Тому що, якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі. Якщо такі удари будуть, то, безумовно, передбачити вплив на систему таких ударів на сьогодні складно