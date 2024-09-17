"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

В рамках Генеральной конференции МАГАТЭ министр энергетики Герман Галущенко провел встречи с делегациями ЕС и США в организации, на которых обсудили необходимость дополнительной защиты ключевых для работы украинских АЭС подстанций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго.

Особую обеспокоенность вызывают атаки, имеющие влияние на работу атомных электростанций. Атакуя подстанции, которые являются критическими для работы АЭС, россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности - заявил Галущенко.

На встречах обсудили меры и инструменты, которые позволят усилить защиту таких объектов.

Мы рассчитываем на эффективность мониторинга ситуации миссией МАГАТЭ, которая начала работу на первой из таких подстанций. Мы должны максимально консолидировать мировое сообщество для недопущения не только прямых атак россиян на ядерные объекты, но и инфраструктуру, обеспечивающую их стабильную работу - отметил Галущенко.

Глава Минэнерго подчеркнул, что атомная генерация является базовой в украинском энергомиксе и будет играть ведущую роль следующей зимой.

Также отмечалась необходимость увеличения пропускной способности импорта электроэнергии из стран Европейского Союза для прохождения следующего отопительного сезона.

Отдельно обсуждалась ситуация на оккупированной Запорожской АЭС. Украина настаивает на немедленном выводе российских войск и персонала оккупантов с АЭС, его демилитаризации и передаче под контроль легитимного украинского оператора.

В свою очередь, заместитель Министра энергетики США Дэвид Турк заверил, что Госдеп прилагает максимум усилий для оказания помощи украинскому энергосектору в условиях российской агрессии.

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