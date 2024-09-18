Министр энергетики Украины обсудил с главой МАГАТЭ расширение мониторинга подстанций, критических для АЭС. Галущенко отметил важность присутствия инспекторов МАГАТЭ для обеспечения ядерной безопасности.
Присутствие инспекторов МАГАТЭ на ключевых для АЭС подстанциях имеет важное значение для обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН.
В рамках 68-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с генеральным директором Международного агентства по ядерной безопасности (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси практические шаги для скорейшего расширения мониторинговых миссий МАГАТЭ на все высоковольтные подстанции, которые являются объектами российских атак и от которых критически зависит безопасный режим работы украинских АЭС.
Галущенко поблагодарил мониторинговую миссию МАГАТЭ, которая по результатам последнего визита в Украину Рафаэля Гросси начала работу на одной из электрических подстанций, имеющей ключевое значение для работы АЭС и поврежденной в результате российской атаки.
«Атакуя подстанции, критические для АЭС, россияне стремятся достичь блэкаута атомных блоков и остановить нашу атомную генерацию. Благодарим МАГАТЭ за поддержку и рассчитываем на скорейшее продолжение мониторинговых миссий на таких объектах. Это направление работы агентства имеет важное значение для обеспечения ядерной и радиационной безопасности», - отметил министр.
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Гросси подтвердил готовность МАГАТЭ продолжать работу таких миссий и заверил в том, что агентство приложит максимум усилий, чтобы избежать блэкаутов украинских АЭС.
Галущенко призвал МАГАТЭ и в дальнейшем расширять помощь Украине путем оценки безопасности атомных и радиационных объектов, документирования эксплуатационных событий, последствий потенциального и фактического ущерба для безопасности атомных электростанций и технологически связанной инфраструктуры.
Отдельное внимание во время встречи стороны уделили вопросу строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. МАГАТЭ выразило готовность в предоставлении технической помощи по реализации этого проекта, параметры которой сейчас обсуждаются.
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