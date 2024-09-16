В Вене начала работу 68-я Генеральная конференция МАГАТЭ: кто представляет Украину

В Киеве объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с час назад • 7425 просмотра

Качество воды в местах водозаборов Киевской области в пределах нормы - Минприроды 2 часа назад • 12316 просмотра

"Киевводоканал" готовится к усиленной водоочистке - Минприроды 4 часа назад • 20110 просмотра

Над Украиной ночью сбили 53 из 56 "шахедов", еще три потеряны 8 часов назад • 33440 просмотра