В Вене начала работу 68-я Генеральная конференция МАГАТЭ: кто представляет Украину
Киев • УНН
В Вене проходит 68-я сессия Генконференции МАГАТЭ с участием 178 государств-членов. Делегацию Украины возглавляет министр энергетики Герман Галущенко, в нее также входят руководители "Энергоатома" и Госатомрегулирования.
С 16 по 20 сентября в Венском международном центре (VIC) проходит 68-я очередная сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. К мероприятию присоединились 178 государств-членов МАГАТЭ, передает УНН.
Делегацию Украины возглавляет министр энергетики Герман Галущенко. Руководитель АО "НАЭК „Энергоатом" Петр Котин и Председатель Госатомрегулирования Украины Олег Кориков, как члены делегации, участвуют в заседании сессии и приобщаются к ряду важных встреч с международными партнерами.
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